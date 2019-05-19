Жителям Республики Крым выдают визы в Саудовскую Аравию в Москве, в обход Киева, на протяжении последних пяти лет, сообщает DEITA.RU. Таким образом важнейший американский экономический партнер признал полуостров российской территорией, пишут «Известия».

Крупнейший город страны Эр-Рияд выдает визы крымским мусульманам, чтобы верующие совершили паломничества в Мекку и Медину. Именно в этих местах находятся священные места местных жителей.

Как отметили в Духовном управлении мусульман, граждане получают визу в Москве, а не в Киеве, и такая практика появилась сразу после присоединения Крыма к России в 2014 году.

Екатерина Брязгунова