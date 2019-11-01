Главный строитель "Аллигатора" пропал при странных обстоятельствах

Стали известны подробности пропажи четверых рыбаков, вышедших в Японское море в субботу, 26 октября, сообщает DEITA.RU. В четверг, 31 октября, волонтеры и работники завода вышли на поиски рыбаков.

Как рассказал представитель «Прогресса», среди рыбаков было два сотрудника завода главный технолог завода «Прогресс» Андрей Ярцев и его коллега инженер-технолог Дмитрий Тужик. В четверг на их поиски для прочесывания береговой линии отправилось 50 волонтеров, среди которых работники предприятия и жители соседнего района. В настоящее время все предпринятые поисковые меры не дали результатов.

Поисковая операция началась в понедельник, 28 октября, тогда на место прибыли первые спасатели. Вначале недели с завода в предполагаемый район поиска совершал вылеты поисково-спасательный вертолет Ми-8, который работал в понедельник и вторник на протяжении нескольких часов.

«В организации поиска пропавших задействовано руководство холдинга «Вертолеты России», которое поддерживает постоянный рабочий контакт с пограничной службой и центральным аппаратом МЧС. Руководство холдинга обратилось с просьбой о расширении района поисковой операции», – рассказал представитель авиационного завода.

Поиском рыбаков накануне заинтересовался Следственный комитет Приморья, который возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Напомним, что рыбаки вышли в море на катере в субботу, 26 октября, по официальным данным их было четверо, однако местные жители утверждают, что на катере в море вышло шесть человек.

По собственным источникам DEITA.RU, рыбаки вышли в море без спасательной аппаратуры, еще одной сложностью поиска является отсутствие мобильной связи в предполагаемом районе.

Иван Юрьев