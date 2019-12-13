Главный строитель «Аллигатора» возглавил партию власти в городе без мэра

На этой неделе местное отделение партии «Единая Россия» в Арсеньеве возглавил директор завода «Прогресс» Юрий Денисенко, сообщает DEITA.RU. Не исключено, что следом могут вернуться депутаты «ЕР», которых выставили из партии за нарушение дисциплины.

Напомним, громкий раскол в партии случился в мае этого года, когда члены местной думы неожиданно проголосовали против согласованной партией ранее кандидатуры Владимира Авагимяна на пост главы города. При этом все депутаты Арсеньева были членами «Единой России», также как и Владимир Авагимян. В результате голосования большинством депутатов не был избран представленный кандидат.

Народных избранников с позором выгнали из партии на общем съезде. Сенатор Людмила Талабаева заявляла, что партийцы грубо нарушили дисциплину. Как отмечало местное издание, все депутаты были связаны с заводами города и поступили так чуть ли не по личной указке Юрия Денисенко. В итоге Арсеньев остался снова без мэра и находится в этом статусе уже более года.

Спустя полгода в партии власти произошли кардинальные изменения. Региональное отделение возглавил губернатор Олег Кожемяко вместо Людмилы Талабаевой. Он сразу же изменил состав политсовета партии и на арсеньевское отделение назначил Юрия Денисенко. Стратегия партии уже заметна, свою основу они строят на крупных предприятиях, так до этого на ВМТП появилась своя партячейка.

Насколько такая тактика сработает неизвестно. За последнее время Арсеньев превратился в точку кипения. Причина – крупные сокращения рабочих на «Прогрессе». Почти тысяча местных жителей и работников вышла на митинг в начале октября, и выступали против сокращений и понижения регионального коэффициента. За год предприятие лишилось 800 человек, всего в городе проживает порядка 50 тысяч человек.

Как ранее отмечал политолог Алексей Гавруков, в настоящее время Арсеньев очень чувствителен к численности работников заводов и их заработным платам.

«Арсеньеву, по-хорошему, надо находить баланс между интересами заводов (которые, как помним, в Арсеньеве это наше все) и развитием предпринимательства, прочего производства», - делился своими мыслями политтехнолог Алексей Гавруков после демарша арсеньевских депутатов, которые поднялись в глазах своих избирателей. Частично этому поспособствовала статья в местной газете.

Как отметил политтехнолог Юрий Коломейцев, кризис партии «Единая Россия» наблюдается в Арсеньеве даже не два-три года, как по всей стране, а на протяжении уже двух электоральных циклов, о чем свидетельствуют результаты различных выборов в городе за это время.

«Поэтому я не считаю, что лишь факт прихода Юрия Денисенко в руководство городского отделения партии, поможет решить эту проблему в преддверии выборов 2021 года. Да, у Юрия Денисенко есть значимый рейтинг и ресурс для выправления ситуации, но не факт, что он будет использован по-максимуму. Многое зависит от того, какие усилия примет лично он, и хватит ли у него сил работать на два фронта, как в прошлые годы», - считает Юрий Коломейцев.

Добавив, что возвращаться к вопросу скорей всего не будут, потому что партии нужны рейтинги, а не обострение внутренних конфликтов. В ином случае, никакого смысла менять руководителя отделения партии не было.

Юрий Денисенко отказался комментировать факт назначения себя на должность секретаря местного отделения.

Ива Крышан