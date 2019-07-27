Путин во время встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой обозначил свое недовольство ходом реализации нацпроекта «Здравоохранение», сообщает DEITA.RU.

На здоровье россиян до 2024 год потратят 1 триллион 367 миллиардов рублей; из них 49 миллиардов рублей – на первичное звено здравоохранения.

Беспокойство президента вызывает зарплата медработников.

С 2007 года в России доплачивали врачам, специалистам в первичном звене плюс 10 тысяч, среднему медицинскому персоналу, медсестрам – плюс пять тысяч. Теперь же эти деньги куда-то испарились. «Где теперь эти зарплаты? Где эти деньги в этой «первичке»?» - потребовал Путин объяснений от Татьяны Голиковой.

Президент обозначил, что врачи до сих пор получают зарплату на уровне прожиточного минимума - а это 11280 рублей.

Бывает даже, что платят еще меньше. По словам Путина, закон прописан, но на местах его легко обходят.

Также президент призвал Голикову заняться вопросом по обеспечению жильем сотрудников здравоохранения, врачей, специалистов, и средний медперсонал.

Вице-премьер вынуждена согласиться - у врачей низкая заработная плата, они не могут пойти и пройти повышение квалификации, нет жилья.

Ранее была поставлена задача, чтобы врачи получали зарплату в 200 процентов относительно экономики региона.

Таким образом Путин и Голикова пришли к консенсусу: поручения даны, но работа ведется плохо. Терпение президента подходит к концу.

В конце беседы Путин потребовал от Татьяны Голиковой предложения по развитию первичного звена здравоохранения к началу августа.

Отметим, Приморье в области здравоохранения в июне отличилось нестандартной инициативой. Вице-губернатор Вера Щербина готовит изменения в порядок премирования медработников.

По новым нормам, зарплата будет напрямую зависеть от выполнения госзадания. Будут учтены показатели смертности, диспансеризации, финансовой устойчивости и привлечения кадров в каждую больницу по каждому участку.

Василий Кучин