Новости
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
11 Февраль 2020, 14:31
Главу Артема оштрафовали за неубранные дороги
11 Февраль 2020, 14:30
Китай оставил Приморье без овощей
11 Февраль 2020, 14:15
Средняя зарплата в Приморье повысилась на 4 тысячи
11 Февраль 2020, 14:00
Россияне лишатся дешёвых автокредитов
11 Февраль 2020, 13:45
Лаборатории по изучению вирусов и бактерий оказались под угрозой закрытия во Владивостоке
11 Февраль 2020, 13:30
В России превышен порог заболеваемости опасным вирусом
11 Февраль 2020, 13:15
Придавило многотонным редуктором: Бригадира осудят за искалеченного работника
11 Февраль 2020, 13:00
Главу Артема оштрафовали за неубранные дороги
На дорогах был гололед, стекловидный лед и снежные накаты
Главу Артемовского ГО привлекли к ответственности за неубранные вовремя дороги в подведомственной ему территории, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщает прокуратура края, очистку территорий от снега, по Госстандартам, следует проводить в течение 12 часов с момента окончания снегопада. В ноябре 2019 года было установлено, что после обильно выпавших осадков в указанный срок дорога, тротуары и обочины не были очищены.
«На дорогах был гололед, снежные накаты», - отметили в прокуратуре края.
Ведомственная проверка установила, что причиной такого явления стала недостаточная организация необходимых работ со стороны мэрии. В частности, нормам не соответствовала спецтехника, предназначенная для уборки осадков.
Прокуратура города возбудило соответствующее административное дело. По итогам главу ГО обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.