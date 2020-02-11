telegr wh call

Новости

Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое

11 Февраль 2020, 14:31

Главу Артема оштрафовали за неубранные дороги

11 Февраль 2020, 14:30

Китай оставил Приморье без овощей

11 Февраль 2020, 14:15

Средняя зарплата в Приморье повысилась на 4 тысячи

11 Февраль 2020, 14:00

Россияне лишатся дешёвых автокредитов

11 Февраль 2020, 13:45

Лаборатории по изучению вирусов и бактерий оказались под угрозой закрытия во Владивостоке

11 Февраль 2020, 13:30

В России превышен порог заболеваемости опасным вирусом

11 Февраль 2020, 13:15

Придавило многотонным редуктором: Бригадира осудят за искалеченного работника

11 Февраль 2020, 13:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Главу Артема оштрафовали за неубранные дороги

трасса машина автотрасса дорога

На дорогах был гололед, стекловидный лед и снежные накаты

Главу Артемовского ГО привлекли к ответственности за неубранные вовремя дороги в подведомственной ему территории, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщает прокуратура края, очистку территорий от снега, по Госстандартам, следует проводить в течение 12 часов с момента окончания снегопада. В ноябре 2019 года было установлено, что после обильно выпавших осадков в указанный срок дорога, тротуары и обочины не были очищены.

«На дорогах был гололед, снежные накаты», - отметили в прокуратуре края.

Ведомственная проверка установила, что причиной такого явления стала недостаточная организация необходимых работ со стороны мэрии. В частности, нормам не соответствовала спецтехника, предназначенная для уборки осадков.

Прокуратура города возбудило соответствующее административное дело. По итогам главу ГО обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. 

Читайте также:

«На несколько дней придет весна» - Борис Кубай о погоде на неделю

В Правительстве Приморья рассказали, как сделать перерасчет за мусор

Хабаровский край выделил деньги на проект жилого комплекса в Комсомольске-на-Амуре

Александра Маслова

Популярное

Овощной кризис на Дальнем Востоке: кто заменит китайский импорт

Машину разорвало на части на улице Владивостока

Снег и дождь пообещали Приморью синоптики

Смена элит и жесткий мунфильтр: к чему приведет муниципальная реформа в Приморье
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...