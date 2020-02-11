Главу Артема оштрафовали за неубранные дороги

Главу Артемовского ГО привлекли к ответственности за неубранные вовремя дороги в подведомственной ему территории, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщает прокуратура края, очистку территорий от снега, по Госстандартам, следует проводить в течение 12 часов с момента окончания снегопада. В ноябре 2019 года было установлено, что после обильно выпавших осадков в указанный срок дорога, тротуары и обочины не были очищены.

«На дорогах был гололед, снежные накаты», - отметили в прокуратуре края.

Ведомственная проверка установила, что причиной такого явления стала недостаточная организация необходимых работ со стороны мэрии. В частности, нормам не соответствовала спецтехника, предназначенная для уборки осадков.

Прокуратура города возбудило соответствующее административное дело. По итогам главу ГО обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.