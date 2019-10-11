Главу Уссурийска выберут в начале ноября

Во втором по численности населения городе Приморья Уссурийске началась процедура по подбору кандидатов на пост главы города, сообщает DEITA.RU. В этом году главу города будет избирать городская дума.



Однако до голосования на думе кандидатам предстоит пройти конкурсную комиссию, состоящую из 8 человек, первых четверых назначает губернатор Приморья, остальная половина – это депутаты городской думы. Как рассказал председатель гордумы Александр Черныш, депутатов для конкурсной комиссии выбрали на внеочередном собрании.

«Из депутатского корпуса было выбрано шесть кандидатов, четверых определили общим голосованием. В результате городскую думу будут представлять сторонники «Единой России», партии ЛДПР и самовыдвиженец. Кандидатов от других партий, в том числе и КПРФ, поддержало наименьшее число депутатов. При этом наша дума в этом году сформирована из разных политических сил, у нас есть сторонники партий «Роста», ЛДПР и «Пенсионеров» и значительное число самовыдвиженцев. При консолидации мнений нам удается нивелировать скандалы и принимать действительно необходимые решение для городского округа», - рассказал Александр Черныш.

По его словам, в городской думе после выборов были сформированы две основные фракции «Единая Россия» и КПРФ, также депутатами стали сторонники партии «Роста», партии пенсионеров, а значительная часть депутатского корпуса состоит из самовыдвиженцев. Городскую думу в свою очередь будут представлять председатель гордумы Александр Черныш, Михаил Атрошко, Антон Шатров и Виталий Мутовин.

Так-же, в комиссию вошло четыре представителя от губернатора Приморья Олега Кожемяко, это вице–губернатор Приморского края Антон Волошко, заместитель руководителя аппарата администрации края Павел Ясевич, начальник отдела юридической экспертизы правового департамента администрации края Виктор Киряев и депутат Законодательного собрания Приморья от Уссурийска Юлия Марченко.

По словам председателя думы, документы на конкурс будут приниматься в течение двух недель, до 21 октября. Кандидатам необходимо будет предоставить копии паспорта, диплома, трудовую книжку, ИНН и военный билет для мужчин. Помимо этого обязательно претендентам надо представить справку о доходах и имуществе.

После этого еще две недели уйдет на проверку достоверности документов, представленными кандидатами, и только после всех бюрократических операций будет принято решение о допуске к конкурсу. На этом этапе часть кандидатов «сыпется», ошибки находят в их документах. Для опытных политиков эта процедура является лакомым кусочком, на ней они начинают отрабатывать всевозможные агитационные ходы, чтобы не придавать процедуре легитимный характер. При этом как показывает практика, ошибки они допускают сами, к примеру, не указав все источники дохода или не перечислив все имущество.

Уже после проверки документов следующим этапом станет отбор кандидатов на конкурсной комиссии, где традиционно претенденты проходят собеседование и представляют свое видение работы по управлению и улучшению ситуации в городе. Далее конкурсная комиссия определит двух кандидатов, за которых свои голоса будут отдавать депутаты городской Думы.

Михаил Светлов