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Главврач Коммунарки объяснил, почему нельзя завершать самоизоляцию
Ограничительный режим из-за COVID-19 завершать не нужно
Денис Проценко, занимающий должность главного врача в Коммунарке высказался за продолжение режима самоизоляции, который введён в большинстве российских регионов, сообщает ИА DEITA.RU.
Основанием для данного вывода стали итоги исследования свыше пятидесяти случаев летального исхода. На личной страничке в Facebook мужчина опубликовал графики с данными, а также сообщил, что выступает «за» продление карантина, пишет «Российская газета».
Исходя из графиков становится понятно, что наиболее часто (49%) летальным исходом болезнь оканчивается у пожилых людей старше семидесяти лет. Реже всего смерть диагностируют у пациентов возрастом от 36 до 50 лет.
График «Причина смерти» иллюстрирует, что в подавляющем большинстве случаев (79%) причиной становится ОРДС - острый респираторный дистресс-синдром, иными словами, воспаление лёгких, которое несёт угрозу жизни.
30 апреля состоится заседание подкомиссии, на которой обсудят летальные случаи, спровоцированные коронавирусом.