telegr wh call

Новости

Злость, непонимание, испуг: Рейд полиции во Владивостоке вызвал яркие эмоции у горожан

30 Апрель 2020, 20:12

Рыбакам-любителям Росрыболовство хочет позволить продавать улов

30 Апрель 2020, 19:45

За проднаборами для школьников Владивостока просят приходить пап

30 Апрель 2020, 19:15

Медведев заявил, что ситуация тяжелее кризиса 2008

30 Апрель 2020, 18:45

Новый рекорд: 7 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки

30 Апрель 2020, 18:15

В Партизанске ликвидируют скандальную свалку

30 Апрель 2020, 17:36

Солодов лично взялся за дело о погибших на ферме животных

30 Апрель 2020, 17:15

Платошкин: «Китай должен заплатить за эпидемию»

30 Апрель 2020, 16:52

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Главврач Коммунарки объяснил, почему нельзя завершать самоизоляцию

маска респиратор коронавирус

Ограничительный режим из-за COVID-19 завершать не нужно

Денис Проценко, занимающий должность главного врача в Коммунарке высказался за продолжение режима самоизоляции, который введён в большинстве российских регионов, сообщает ИА DEITA.RU.

Основанием для данного вывода стали итоги исследования свыше пятидесяти случаев летального исхода. На личной страничке в Facebook мужчина опубликовал графики с данными, а также сообщил, что выступает «за» продление карантина, пишет «Российская газета».

Исходя из графиков становится понятно, что наиболее часто (49%) летальным исходом болезнь оканчивается у пожилых людей старше семидесяти лет. Реже всего смерть диагностируют у пациентов возрастом от 36 до 50 лет.

График «Причина смерти» иллюстрирует, что в подавляющем большинстве случаев (79%) причиной становится ОРДС - острый респираторный дистресс-синдром, иными словами, воспаление лёгких, которое несёт угрозу жизни.

30 апреля состоится заседание подкомиссии, на которой обсудят летальные случаи, спровоцированные коронавирусом.

Читайте также:

Медведев признал, что дистанционное образование затянется надолго

Коварное свойство коронавируса назвал глава Минздрава

Рост безработицы в России назвали некритичным

Софья Корф

Популярное

Плюс 36: количество заболевших коронавирусом в Приморье превысило 400

Злость, непонимание, испуг: Рейд полиции во Владивостоке вызвал яркие эмоции у горожан

Мишустин подписал постановление по установке ГЛОНАСС

Выгодна вторичка: как изменились цены на жилье в Приморье
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...