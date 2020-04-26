Главврач выпала из окна посреди совещания по коронавирусу

Врио главного врача в одном из красноярских госпиталей выпала из окна прямо посреди селекторного совещания с руководителем краевого минздрава, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказало местное СМИ «ТВК Красноярск», главврач вела совещание с главой Минздрава края Борисом Немиком. На селекторе обсуждали перепрофилирование одного из корпусов госпиталя для приема больных коронавирусом.

Руководитель больницы была против такого решения, однако не имела полномочий препятствовать решению регионального ведомства. Прямо посреди обсуждения женщина выпала из окна.

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Новых деталей происшествия пока не появилось.