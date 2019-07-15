В прошедшие выходные во Владивостоке прошел фестиваль экологического творчества, на котором выступили приморские народные коллективы, а мастера представили свои изделия, сообщает DEITA.RU. В этом году фестиваль пройдет на протяжении 4-х дней – 13 и 14 июля, а также 20 и 21 июля.

«Фестиваль состоит из двух блоков: выступление местных артистов и ярмарка прикладного народного творчества. В первые два дня фестиваля будут представлены жители разных муниципальных районов: Артема, Уссурийска, Черниговского района, Михайловского и других. Ежедневно свои подделки будут представлять порядка 40 мастеров», - рассказал заместителя заведующий отдела народного творчества Илья Федоров.

По его словам, на ярмарке мастера прикладного творчества представили изделия из бисероплетения, традиционной вышивки, полимерной глины, а также все возможные подделки из дерева. Для участия в эко-фестивале мастера проходили жесткий отбор: организаторы старались не допустить людей, которые просто покупают продукцию в Китае и немного ее переделывают.

«Экологический фестиваль – это площадка, где прикладники могут показать свои работы и, возможно, даже реализовать некоторые из них. Для них это место продвижения их товаров, потому что выйти им на рынок практически невозможно», - отметил Илья Федоров.

Напомним, что 20 июля в 18.00 на площадке фестиваля выступят рок-группы, а 21 июля – в 14.00 хореографические, вокальные, театральные коллективы. Следующая выставка изделий декоративно-прикладного искусства пройдет в воскресенье 21 июля.

Иван Крышан