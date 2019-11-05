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Глобальное потепление придет на Дальний Восток

дождь

Значительное потепление на Дальнем Востоке и по всей стране, довольно поздняя осень и высокие температуры до самого зимнего сезона заставляют синоптиков делать все более долгоидущие прогнозы, сообщает DEITA.RU.

Так, и.о. главы федерального Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил в интервью «РГ» о том, что среднегодовая температура в стране постепенно растет. Особенно сильно оно ощущается зимой.

«Ноябрь на Дальнем Востоке будет довольно теплым. А вот зима – холоднее, чем в прошлом году. Но, в целом, без аномалий», - отметил Вильфанд.

Кроме того, метеоролог подчеркнул, что среднегодовая температура в Москве выросла на три градуса – это довольно много. Он отметил, что вскоре столичный климат может стать похож на тот, что сейчас, например, в Краснодаре.

«В декабре температура будет выше нормы в Якутии, центральной Сибири и на Чукотке. Ниже нормы – на Дальнем Востоке и в Новосибирске. На остальной территории – в пределах нормы», - добавил главный синоптик России.

Напомним, что прошлая зима была необыкновенно теплой для дальневосточной столицы, почти бесснежной и с довольно высокой температурой.

Александра Маслова

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