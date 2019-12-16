Новости
Мост из ЕАО в Китай будет сдан позже
16 Декабрь 2019, 15:45
Службу в армии могут отменить в России
16 Декабрь 2019, 15:30
Названы неочевидные причины развития рака
16 Декабрь 2019, 15:15
«Как противно» — символ Нового года подмочил репутацию супермаркета
16 Декабрь 2019, 15:00
«Глобальное потепление» - синоптики обещают сюрприз
16 Декабрь 2019, 14:45
АЗС поймали на грубом нарушении в Приморье
16 Декабрь 2019, 14:30
Появился список самых могущественных стран года
16 Декабрь 2019, 14:15
Новый способ заработка предложил Сбербанк
16 Декабрь 2019, 14:00
«Глобальное потепление» - синоптики обещают сюрприз
Сегодня, в понедельник, в крае отмечается довольно теплая и мягкая погода. В отдельных районах температура воздуха достигает довольно высоких плюсовых значений, сообщает DEITA.RU.
Так, по сообщению «Примпогоды», осадков в понедельник вовсе не ожидается – вероятность их нулевая. Ветер будет незначительным – до 11 м/с, а температура воздуха поднимается до +7 градусов в южных локациях края.
Во вторник же возможны осадки – небольшой дождь. Температура будет также довольно мягкой и достигнет плюсовых значений – до +5 градусов тепла на солнце. Тепло сохраниться также ночью – будет около 0 +1 градус. В горных районах возможны морозы – до минус 14.
«Отличная погода. Пускай бы всегда такая зима была, я не против», - делятся горожане.
«Нет, зимой все таки должен быть снег. Ну, хотя бы в новогодние праздники. Но не так долго, конечно – снежный январь, а дальше – весна сразу», - предаются мечтаниям читатели одного из городских пабликов.
Однако, как отмечают синптики, прогноз поменяется уже в среду – именно тогда жителей края ждет значительное похолодание и изменение погоды.
Александра Маслова