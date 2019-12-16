«Глобальное потепление» - синоптики обещают сюрприз

Сегодня, в понедельник, в крае отмечается довольно теплая и мягкая погода. В отдельных районах температура воздуха достигает довольно высоких плюсовых значений, сообщает DEITA.RU.

Так, по сообщению «Примпогоды», осадков в понедельник вовсе не ожидается – вероятность их нулевая. Ветер будет незначительным – до 11 м/с, а температура воздуха поднимается до +7 градусов в южных локациях края.

Во вторник же возможны осадки – небольшой дождь. Температура будет также довольно мягкой и достигнет плюсовых значений – до +5 градусов тепла на солнце. Тепло сохраниться также ночью – будет около 0 +1 градус. В горных районах возможны морозы – до минус 14.

«Отличная погода. Пускай бы всегда такая зима была, я не против», - делятся горожане.

«Нет, зимой все таки должен быть снег. Ну, хотя бы в новогодние праздники. Но не так долго, конечно – снежный январь, а дальше – весна сразу», - предаются мечтаниям читатели одного из городских пабликов.

Однако, как отмечают синптики, прогноз поменяется уже в среду – именно тогда жителей края ждет значительное похолодание и изменение погоды.

Александра Маслова