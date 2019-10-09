Глобальную катастрофу предрекли России

В районе российской акватории арктических морей за последние 42 года температура поднялась на четыре градуса. Проще говоря, таяние вечной мерзлоты стало теперь неизбежно, сообщает DEITA.RU.

По данным Росгидромета, начиная с 1976 по 2018 год каждые 10 лет температура росла на один градус. В связи с чем за последние 40 лет толщина льда в Арктике уменьшилась на 40 процентов. Началось активное таяние вечной мерзлоты, которая превышает 60 процентов всей территории нашей страны.

Это крайне опасно, утверждают эксперты, так как произойдет повреждение трубопровода, линий электропередачи, железнодорожных путей и автомобильных дорог. По мнению синоптиков, ничего страшного не сможет случиться, если будет происходить постоянно обслуживание данных объектов.

Отмечается, что увеличение температуры значительно повысит смертность среди детей и пожилых граждан, а также людей, страдающих различными заболеваниями сердечнососудистой системы и органов дыхания.

Екатерина Брязгунова