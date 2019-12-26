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Глобальные изменения в школьной программе озвучили власти
Многое в школьной жизни изменится в 2020 году, сообщает
DEITA.RU.
В новом году школьная жизнь сильно изменится. Прежде всего, с 1 сентября должен будет вступить в силу регламент и требования к школьной форме. Также усложнится проход школьников на ЕГЭ – будут следить за тем, чтобы дети не нарушали правила.
Как пишет РИА Новости, сильнее всего изменится школьная программа. Так, «труды» у детей станут более технологичными – уже младшеклассников будут учить собирать роботов. Изменится и информатика – там школьников научат программировать не только на классических языках, которые не используются в современном мире, но и на актуальных языках программирования: Java, C, C#, C++.
Еще одно изменение произойдет с ОБЖ – там детей научат противостоять буллингу и мошенничеству.
Изменятся и правила ОГЭ. Теперь основную часть экзамена для 9-классников займет не теория, а практика. Например, лабораторная работа по химии или расчет количества стройматериалов по математике.
Елена Миронова