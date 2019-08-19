Конкурс детского рисунка «Глобус, роза и кот – что такое натюрморт?» провели в Приморской картинной галерее. Торжественная церемония награждения победителей прошла на закрытии выставки западноевропейского натюрморта XVII – н. XX вв. «Тайные знаки – скрытые смыслы», сообщает DEITA.RU.

Конкурсы детского рисунка картинная галерея организует периодически. Дети рисовали на морскую тему, когда проходила большая выставка картин Ивана Айвазовского, создавали работы навеянные выставкой бисерных изделий «Стекло, что жемчугу подобно». Выставка натюрморта, представленная зрителям в залах галереи, стала причиной ещё одного детского творческого события.

Как отметила куратор конкурса «Глобус, роза и кот – что такое натюрморт?» младший научный сотрудник Приморской государственной картинной галереи Марина Гурьянова, натюрморт – жанр очень интересный и разнообразный. Послужить источником вдохновения может всё, что угодно.

Недаром сотрудники галереи «зашили» в название выставки широкий спектр предметов и даже «кота», показывая детям, что пределы для фантазии очень широки.

В конкурсе приняли участие около 50 юных художников. Работы принимались в трёх номинациях: «Лучшая творческая переработка натюрморта известного художника», «Лучший натюрморт в технике декоративно-прикладного искусства», «Лучший живописный или графический натюрморт». Работы ребята присылали по интернету. Победители выбирались в двух возрастных категориях: 7 – 12 лет и 13 – 16 лет.

Отборочная комиссия, определившая лучшие конкурсные работы, состояла из сотрудников галереи во главе с главным хранителем Надеждой Прантенко. В воскресенье, 18 августа, в торжественной обстановке были объявлены победители во всех трёх номинациях, и вручен приз зрительских симпатий. Для всех присутствующих проведена экскурсия по выставке «Тайные знаки – скрытые смыслы».

Ирина Павленко