«Глонасс» нашел теневой канал продаж импортных авто

В акционерном обществе прокомментировали возможную отмену моратория на «ЭРУ-ГЛОНАСС» для дальневосточников, сообщает DEITA.RU.

Медведев может ужесточить ГЛОНАСС для дальневосточников. Прекращение действия временного упрощенного порядка установки системы ГЛОНАСС на подержанные японские автомобили всерьез беспокоит импортеров и потребителей таких машин. Дело в том, что дйствие так называемого «моратория» на установку системы ЭРА-ГЛОНАСС для жителей Дальнего Востока, введенное под давлением общественного мнения в прошлом году, прекращается уже в ноябре 2019 г. Между тем, изменится ли порядок установки системы или действие упрощенного режима будет продлено пока не известно. По сведениям, полученным редакцией «DEITA.RU», представители компаний импортеров уже обращались за разъяснениями в администрацию Приморского края, однако, как выяснилось, сами чиновники также никакой информацией не располагают и пообещали обратиться за разъяснениями в правительство.

Несмотря на то, что до прекращения действия упрощенного порядка остаётся меньше двух месяцев, ничего толком не знают и в АО "ГЛОНАСС":

В акционерном обществе агентство «DEITA.RU» также отослали в правительство, заявив, что вопрос завершения или продления действия временного порядка ввоза подержанных иномарок на территорию ДФО находится в компетенции Правительства РФ, а само АО «ГЛОНАСС» будет действовать в соответствии с принятым решением высшего исполнительного органа государственной власти.

Таким образом, вопрос установки системы в том или ином режиме, как и в случае его упрощения в прошлом году будет решаться чуть ли не на уровне Дмитрия Медведева.

Однако настораживает тот факт, что в структурах «ГЛОНАССа» уверены и обращают внимание журналистов на то, «что использование временного порядка ввоза машин на Дальнем Востоке, к сожалению, позволило сформировать «теневой» канал продаж машин без кнопки SOS в другие регионы».

Опрошенные DEITA.RU эксперты не согласны с фактом наличия такого устойчивого «теневого канала», тем более что если о таком «канале» известно даже в АО «ГЛОНАСС», его бы уже давно и успешно победили таможенные и силовые структуры. В свою очередь, циркулирующая в кругах, ответственных за принятие решений, информация о «серых схемах» может быть использована в качестве предлога для не продления существующей упрощенной схемы для Дальнего Востока.

За разъяснениями по поводу наличия «теневых каналов продаж машин без кнопки» «DEITA.RU» обратилось в Дальневосточное таможенное управление.

Напомним, 21 ноября истекает год, отведенный Дмитрием Медведевым на мораторий на «ЭРУ-ГЛОНАСС» для дальневосточников. Напомним, премьер-министр утвердил его по просьбе Олега Кожемяко в разгар его предвыборной кампании в Приморье прошлой осенью.

Михаил Светлов