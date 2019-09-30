«ГЛОНАСС в унитаз» может подмочить победы Кожемяко

Олег Кожемяко официально был представлен приморской публике в качестве врио губернатора Приморского края год назад, 28 сентября. После скандального второго тура на досрочных выборах главы региона Кожемяко удалось провести удачную избирательную кампанию и по итогам голосования 16 декабря закрепить свои позиции в субъекте. Залогом успеха стали многомиллиардные обещания и инициативы, щедро поддержанные федеральным центром. О том, что удалось сделать за минувший год, а что – нет, в материале DEITA.RU.

Обещано было много. Самым громким предвыборным обещанием стал перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Исполнилось оно ровно за три дня до выборов. Кроме того, до дня голосования на прилавках подешевела «приморская рыба». После того как победа была в руках, внимание руководства региона обратилось к решению накопившихся проблем в социальной сфере. Бюджет 2019 года был ориентирован на поддержку молодых врачей и педагогов, многодетных семей, ремонт дорог, благоустройство дворов, обеспечение жильём детей-сирот и решение проблем дольщиков.

Правда, до конца разобраться с проблемой дольщиков, несмотря на все усилия властей, пока не удалось. После выборов оказалось, что решить проблемы 1 300 семей, обманутых недобросовестных застройщиками, за свой счёт край не в состоянии. В начале сентября на полях ВЭФ губернатор Приморья обратился к Президенту Путину с просьбой о выделении дотаций. Что касается реальных дел, то проблемные дома пока не достроены, но как заверяют представители Корпорации развития, до конца года планируется сдать 5 из 29 домов. Остальные обманутые дольщики продолжат жить на съемных квартирах, платить за ипотеку и ждать чуда. Хотя и сдача целых 5 домов выглядит весьма оптимистично.

Особое внимание в течение всего года было приковано к решению в крае проблемы обеспечения жильём детей-сирот. Очередь скопилась большая – на начало года в дареных квадратных метрах нуждалось более 7000 человек. По итогам большой работы, проведённой муниципалитетами, на площадь Борцов за власть советов больше не выйдут 483 человека, столько очередников решили жилищный вопрос. В планах до конца года обеспечить жильём ещё 117 человек. 600 квартир обошлись краевой казне в 1,2 миллиарда рублей.

Вроде бы внушительные цифры, но на самом деле они немногим больше, чем, например, в 2015-м или 2016-м: тогда край обеспечил жильем 508 и 526 сирот соответственно. Хотя в процентах рост вполне существенный – практически 20. Однако если выдавать по 600 квартир в год, то существующая очередь на квартиры среди детей-сирот исчезнет через 11 лет. Однако есть и негативный аспект - она ежегодно пополняется «новобранцами» … Поэтому очевидно, что для решения проблемы краевым властям понадобятся дополнительные ресурсы и управленческие решения.

Но есть, безусловно, и успешные кейсы в приморском бэкграунде Кожемяко. Так, программа «1000 дворов», стартовавшая в Приморье в конце прошлого года по инициативе губернатора, консолидировала средства из нескольких источников и уже принесла три сотни реальных объектов по всему краю, маленьких, но очень нужных жителям края. Причем не только в столице, но в отдаленных уголках региона.

Не все предвыборные обещания оказались под силу краевому руководству. Особое внимание при раздаче обещаний было уделено дорогам и мостам. Олег Кожемяко пообещал строить по 10 мостов в год. Пока не получается. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Приморье получило 840 млн рублей. Однако в итоге край находится в списке проблемных регионов, где не выполнен необходимый объём законтрактованных работ, транши на строительство дорог не освоены. На текущий момент БКАд выполнен только на 30%, а до конца программы всего месяц. Отговорки о сложных погодных условиях и политической турбулентности в регионе федеральный центр не устраивают. На прошедшем недавно заседании проектного комитета вице-премьер правительство Максим Акимов пригрозил, что в новом году дополнительных денег Приморье не получит. Таким образом, Владивосток и край могут войти в зиму с перерытыми дорогами, но с бордюрами, и без обещанных 10 мостов в год.

Руками Олега Кожемяко в Приморском крае отменили «Эру-Глонасс», что отчасти оказалось удачным политическим шагом, способным сдержать протестные настроения населения осенью прошлого года. Тогда акции под слоганами типа «ГЛОНАСС в унитаз» и прочими шедеврами устного народного творчества с дальневосточным колоритом добавили седых волос и федералам, и региональным властям. Однако благодаря решению Кожемяко столица ДФО смогла увеличить импорт поддержанных автомобилей на Дальний Восток. Но порядок ввоза изначально носил статус временного, Медведев прямо заявил – всего на год, и его продление сегодня под большим вопросом, обязательную установку кнопки могут вернуть, срок истекает 21 ноября. Следим, не опустеет ли копилка успешных дел губернатора и не появятся ли снова повсеместные флешмобы продавцов подержанных машин и их клиентов.

За 12 месяцев губернаторства Олегу Кожемяко так и не удалось разобраться с вопросом возвращения прямых выборов в муниципалитетах края. Принятие краевого закона тормозится. Если предположить, что на фоне всех проблем в краевой столице мэр Владивостока Гуменюк вдруг отправится в отставку, для поиска нового градоначальника снова придётся назначать комиссии, что почти наверняка вызовет недовольство жителей - уж больно часто выбор, сделанный не людьми, вызывает много вопросов, в первую очередь к представителям краевых властей. Попытки назначить главу «сверху» привели к политическому коллапсу в приморском городе Арсеньеве, который до сих пор не разрешен, и накалили обстановку в Дальнегорске. В целом у приморцев складывается ощущение, что к власти в крае возвращаются люди из 90-х, и впереди – разгул коррупции и криминала.

Напомним, что срок губернаторских полномочий Олега Кожемяко истекает через 4 года. Столько есть у губернатора на выполнение обещаний и столько же приморцам предстоит оценивать его работу. Пожелаем меньше тайфунов и резонансных инициатив наподобие понижения дальневосточного коэффициента.

Полина Мазур