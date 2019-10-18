ГЛОНАСС вернет «кнопку» на Дальний Восток

ГЛОНАСС ничего не знает о продлении моратория на «кнопку» на Дальнем Восток. В компании заявили, что к дальневосточным водителям применяются те же правила регистрации авто, что и ко всем остальным россиянам, сообщает DEITA.RU.

Слова о том, что и в следующем году обязательная установка тревожной «кнопки» в автомобили обойдет праворульных «четырехколесных друзей» жителей Дальнего Востока стороной ранее высказывал полпред Владимира Путина Юрий Трутнев. Однако, представители ГЛОНАСС заявили, что никаких документов о продлении моратория к ним не поступало.

Как передает РИА «Новости» слова представителей компании, мораторий на установку аварийных «кнопок» не был продлен на Дальнем Востоке по причине отсутствия обращений со стороны властей по этому поводу.

Напомним, на всей территории России зарегистрировать б/ушный праворульный автомобиль для личного пользования возможно только после установки аварийной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС. Нынешний губернатор Приморья Олег Кожемяко обещал дальневосточникам разобраться с этой проблемой в рамках своей предвыборной кампании. Проблема решилась ровно на год.

Екатерина Цой