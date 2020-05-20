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ГМО-корма разрешили ввозить в Россию

зерно пшеница

Это сделано из-за роста цен

Минсельхоз не поддержал обращение аграриев к правительству РФ с просьбой вернуть запрет на ввоз содержащих ГМО кормов, сообщает ИА DEITA.RU.

Закон, в соответствии с которым генно-модифицированных животных и растений влечет в стране административную ответственность, был принят еще в 2016 году. Тогда же правительство получило право запрещать ввоз аналогичных товаров, если будет доказано, что они вредны для здоровья человека и для окружающей среды, пишет «Парламентская газета». Но в конце апреля был упрощен ввоз таких кормов в Россию.

«Действия, которые предпринял Минсельхоз, сродни игре с огнем», – прокомментировал текущее положение глава профильного комитета Алексей Майоров.

Ведомство заявило, что причиной такого решения стала монополизация в стране рынка кормов, которая привела к росту цен.

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