Год без ВЭФа: лишится ли Приморье главного события года

Глава Минвостокразвития прокомментировал возможную отмену Восточного экономического форума во Владивостоке из-за пандемии коронавируса. Велика ли потеря для Дальнего Востока - в материале ИА DEITA.RU.



Судьба форума на данный момент туманна. Глава Минвостокразвития Александр Козлов сказал, что об отмене н говорить рано, но жизнь и здоровье людей - это самое важное. Поэтому, возможны варианты, «все будет зависеть от того, как будут развиваться события».

Президентский форум проводится во Владивостоке с 2015 года. ВЭФ стал подтверждением властей о серьезных намерениях развивать дальневосточный регион и площадкой для презентации новых возможностей - ТОР и СПВ. Пять лет подряд элита отечественного и мирового бизнеса, крупные политики, чиновники и олигархи собирались на Русском острове в попытках договориться о big deals - получалось с переменным успехом.

Первый форум ознаменовался нефтегазовыми сделками. Крупнейшее соглашение было достигнуто между Газпромом и Минвостокразвития о строительстве газоперерабатывающего завода в Амурской области. К стройке приступили незамедлительно - в октябре 2015 го года. По замыслу, газ через завод будет направляться в Китай. Ожидаемые сроки сдачи - 2024 год. Кроме того, на первом ВЭФ банк ВТБ простил долги «РАО ЭС Востока», а Росатом включился в развитие Чукотки. Насколько процесс активен - судить сложно, но «соглашение о сотрудничестве» как таковое ничего не подразумевает. Фигурально выражаясь, это дружеское рукопожатие на уровне бизнеса.

Второй ВЭФ серьезно подрос в плане международного присутствия. В 2016 году форум посетили 56 иностранных делегаций. Соглашений подписали более чем на полтора триллиона рублей. Был отменен обязательный визовый режим для некоторых стран, что серьезно подняло планку сотрудничества и туризма.

Благодаря этому в последние годы Владивосток посещает беспрецедентное количество иностранных туристов. Без преувеличения, в докоронавирусную эпоху Приморье стало главным туристическим центром страны после Москвы и Питера. Но эпидемия поставила это достижение вжф на паузу, и пока неясно, как туристическая сфера переживет этот кризис.

В 2016 году на ВЭФ дали старт Амурскому газохимическому комплексу в 500 миллиардов рублей, горнодобывающим предприятиям в Якутии и Бурятии, заводу удобрений в Приморье. Последний назвали одним из ключевых для развития региона, правда пока он идет со скрипом. Новые соглашения по нему подписываются каждый год, но финала фантазий пока не видно. Стройку обещают завершить к 2023-му, но это не точно. Начать бы.

«Новую реальность» продолжили создавать в 2017 году. Третий ВЭФ собрал шикарный «лайнап» - помимо Владимира Путина его посетили президент Южной Кореи Мун Дже Ин, лидер Монголии Халтмагийна Баттулга и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Капиталооборот договоренностей вырос до 2,5 триллиона рублей.

В очередной раз был заключен договор на строительство газового завода в Амурской области, в ТОР «Михайловская» заявились вьетнамцы с новым агрокомплексом, в ТОР «Надеждинская» пригласили Mazda - и компания дала добро. Новый индустриальный парк заложили на Сахалине, в Комсомольске пообещали построить завод пеллет.

Кроме того, лейтмотивом того ВЭФ было создание в Приморье целого рая для любителей гольфа и скачек. «Гольф-парк ДВ» и «Кристалл-Гольф Клуб» подписали меморандум о сотрудничестве и начале работ - но с тех пор об этом ничего не слышно. В целом, ни один из многочисленных заявленных к реализации на острове Русский проектов пока не состоялся.

Но ВЭФ продолжал сыпать обещаниями. 2018-й - не исключение. Оборот запланированных вложений вырос до трех миллиардов.

Новый горный комплекс начали строить на Чукотке, азиатские инвесторы Generations Fund (GenFund) заявляли о вложениях в приморский аграрный сектор. Снова всплыл находкинский завод удобрений, который мусолят каждый год - но конкретики не видно. Соглашение о сотрудничестве подписали Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафон" и Российский фонд прямых инвестиций.

Под шумок «Аэрофлот» получил 100 самолетов SSJ-100. Правда, их технические характеристики давно вызывают вопросы. Трагедия в Шереметьево 5 мая прошлого года серьезно пошатнула позиции отечественного авиапроизводителя.

Кроме того, общественности запомнилась необычная прогулка Путина и Си Цзиньпина по ярмарке на территории кампуса. У Си не нашлось денег на покупку русского меда, но президент России выручил друга. Правда, потом попросил отдать долг в юанях.

Наконец, прошлогодний юбилейный ВЭФ, о котором так лестно отозвался попред Юрий Трутнев. Куратор форума признался, что перед началом это истории он рассчитывал максимум на 300 проектов, но по данным на прошлый год их количество достигло 1800. Трутнев считает это большим достижением. В общей сложности сумма сделок составила 3,5 триллиона рублей. К слову, последний на данный момент форум привлек даже американцев и европейцев, которые традиционно враждебно и с недоверием относятся к российским перспективам. Однако в самом регионе форум стал восприниматься скорее, как пир во время чумы, и не совсем беспочвенно, так как время его проведения приходится на сезон паводков и наводнений в Приморье. Тогда ВЭФ, задуманных для инвесторов, сменил акцент с внешнего на внутренний: на площадке форума больше обсуждались меры социально-экономического развития дальневосточных регионов, нежели макроэкономические темы.

И, пожалуй, самым важным событием прошлого ВЭФ можно считать договоренность о запуске льготной ипотеки под 2 процента. Обсудили вопрос в сентябре, а уже в декабре программа была запущена и дала первые результаты.

Большое внимание также было уделено развитию малых городов, привлечению кадров, программам «земский доктор» и «земский учитель». Однако, благие намерения традиционно неповоротливы - пока моногорода региона вымирают, а специалисты едут в глубинку с неохотой.

В общем и целом, ВЭФ для региона - событие крайне важное. Несмотря на то, что многие инициативы бьют в молоко, соглашения не движутся дальше бумажных договоренностей, иностранные инвесторы бегут от бюрократии - движение происходит. Иностранных капиталовложений недостаточно, у потенциальных инвесторов все еще велик градус недоверия.

Возможная отмена ВЭФ станет крупным ударом для региона, который и так развивается с огромным трудом. Люди ждут опережающего развития с конца "нулевых". Но, по словам Трутнева и Козлова, ждать реальных перемен надо еще лет десять.

С исчезновением форума на фоне пандемии и экономического кризиса бизнес-активность может встать на паузу. Однако глава центра развития региональной политики Илья Гращенков уверен, что форум – это формат «тучных нулевых». Период нацпроектов, когда избыточное количество денег направлялось в национальное перерождение. Отрицать важность форумов для страны глупо, но бизнес-форматы должны найти новые, более легкие формы, комментировал он год назад DEITA.RU итоги юбилейного форума. И похоже, что эпоха форумов действительно уходит в прошлое.