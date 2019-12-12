Год «неправильного» губернатора: провалы и успехи Фургала

В 2019 году знамя самого проблемного региона ДФО Приморье торжественно передало Хабаровскому краю, где неожиданные итоги выборов губернатора не удалось отменить или переназначить, как в соседнем регионе. Оппозиционный губернатор Сергей Фургал, возникший на широком политическом небосклоне в сентябре прошлого года, волей-неволей превратил Хабаровский край в самую горячую точку ДФО, где в течение всего года купели политические и не очень страсти.

Как прошел год у «опального» главы - в материале DEITA.RU.

Итак, разгромив во втором туре выборов «вечного» Вячеслава Шпорта, оппозиционер Фургал возглавил сложный регион. Который тут же лишился статуса столицы ДФО и подарков из федерального бюджета. Поэтому центральной линией губернатора стало стремление к экономии.

В первые месяцы он заявлял, что отказ от роскоши - иномарок, билетов бизнес-класса и яхт - сэкономит для правительства Хабаровского края 800 миллионов рублей. Насколько это удалось, неясно, ибо подсчет никто не ведет, однако роскошь не хочет так быстро уходить от хабаровский чиновников.

Принадлежащая правительству края яхта «Виктория» так и не ушла с молотка по заявленной цене в 60 миллионов рублей. Ежегодно на ее содержание власти тратят 600 тысяч бюджетных денег.

Весна ознаменовалась для Сергея Фургала ростом протестной активности. Край буквально за несколько месяцев перешел из ранга спокойных в «горячий».

Митинги против иностранцев на заводах в Комсомольске, митинги за сохранения рыбной промышленности в Николаевском районе, пикеты в Хабаровске против изоляции рунета - начальнику пришлось серьезно понервничать, испытав на себе, как ближайшем представителе власти, народный гнев.

При этом, с приморской властью глава региона пытался наладить контакт нестандартным способом. Фургал предложил губернатору Приморья Олегу Кожемяко в знак дружбы вернуть знаменитого тигра Амура. Кожемяко великодушие не оценил и отказался.

Летом Сергей Фургал принялся за дело и подписал несколько важных для края и людей законов. Так, в Хабаровском крае были возвращены прямые выборы глав районов и муниципалитетов, что добавило губернатору авторитета в глазах простых людей.

Но снова планы были разрушены извне.

В июле на базе отдыха «Холдоми» случилась трагедия. При пожаре в детском палаточном лагере погибли четверо детей. Сгорело 20 палаток, на территории базы в это время находились 189 детей. Ответственность пала на губернатора. Тогда премьер Дмитрий Медведев публично раскритиковал главу края, язвительно назвал его «губернатором по фамилии Фургал». Глава региона попросту не знал, что такой лагерь существует.

Разобраться с неведающим начальником было поручено полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, но как резонанс сошел на нет, о губернаторской вине все благополучно позабыли.

Напасти продолжились в августе, когда Сергей Иванович объявил ЧП в Хабаровском крае. Стихия обрушилась на регион, подъем воды в Амуре достигал шести метров, были затоплены крупные поселки и города.

Традиционно ушел под воду Комсомольск-на-Амуре. Эвакуированы сотни человек, многие лишились крова. К счастью для главы региона, последствия паводка не стали слишком уж фатальными, и особо позиций он не потерял. Самой жаркой порой для Сергея Фургала стала осень 2019 года. После резких слов Медведева поползли слухи о скорой отставке.

Правда, тогда директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков заверил, что «Фургал – один самых рейтинговых губернаторов, так что убрать его уже не получится. Пытаются снижать его рейтинг путем медийных атак, но при его поддержке свыше 85% - это задача минимум на несколько лет». Но это было только начало.

На полях ВЭФ глава региона открыто заявил, что на него давят. Высокий рейтинг Фургала, достигнутый не в последнюю очередь за счет критики федеральной власти, стал серьезно беспокоить Кремль.

Вскоре Юрий Трутнев высказался о результатах работы в регионе территорий опережающего развития. Оказалось, что в Хабаровском крае ситуация сложилась печальная. По сравнению с 2018 годом количество рабочих мест сократилось на более чем 800.

Ситуация в Советской Гавани, сложившаяся по осени, нанесла по рейтингу губернатора еще один удар. Общественность города заявила о желании покинуть состав Хабаровского края и вернуться под юрисдикцию Приморья. В городе был продан последний рабочий судоремонтный док - таким образом завершилась история морского порта, некогда бывшего главной ремонтной базой дальневосточных морей. В ноябре грянул гром: в правительстве края и у отдельных чиновников прошли обыски.

Силовики начали открыто копать под губернатора. Был арестован экс-бизнес-партнер Фургала Николай Мистиков. Речь шла о компании «ТОРЭКС». Она принадлежит родственникам Фургала и его деловым партнерам. В состав группы компаний входит порядка 20 фирм. Бизнесменов подозревают в незаконном возмещении НДС.

За губернатора от ЛДПР вступился лидер партии Владимир Жириновский, заявивший о давлении на главу со стороны полпреда Трутнева и грозивший власти народными волнениями в Хабаровском крае. Губернатор ответил следующее.

«Грязно, непрофессионально, некрасиво. Идет колоссальное давление на меня и на мое окружение. Для меня это понятная картина» - написал он на своей странице в Instagram. Финал этой ситуации еще не ясен, но очевидно, что легче «неправильному» губернатору не станет.

Тем не менее, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что ставка ему пока не грозит. В интервью DEITA.RU эксперт говорил, что риск потерять кресло по весне имеет только глава ЕАО Александр Левенталь. Да и позиция Путина по неудобным главам ясна - «пусть работают». DEITA.RU cледит за развитием событий.

Василий Кучин