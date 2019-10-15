Год с Гуменюком: Как глава Владивостока хотел повысить себе зарплату, а повысил антирейтинг

Действующий глава Владивостока Олег Гуменюк принял эстафету у Виталия Веркеенко почти год назад. За это время приморская столица переквалифицировалась в дальневосточную, бюджет увеличился, но плохие дороги и ротация бордюров – никуда не исчезли, а стали заметны даже для федеральной власти. Сегодня DEITA.RU разбирает самые знаковые моменты правления обладателя главного кресла владивостокской администрации.



В октябре 2018-го полномочия главы Владивостока с себя сложил Виталий Веркеенко – почти сразу после скандальных выборов губернатора Приморского края. Позже, в декабре, пост исполняющего обязанности мэра занял Олег Гуменюк, до этого известный по своей деятельности на руководящем посту в Амурской области. Там он занимал должность начальника управления физической культуры и спорта. И, несмотря на то, что после он успел поработать главным завхозом Приморья – начальником ХОЗУ АПК, видимо, любовь к активному времяпрепровождению вошла в привычку, и он решил привить ее и жителям Владивостока – недавно подорожавший до 28 рублей проезд в общественном транспорте многих заставляет задуматься - а не пройти ли пешком пару остановок?

Довольно скоро медиапространство Владивостока стало пополняться эксклюзивными цитатами и.о. главы, не в последнюю очередь – благодаря неподражаемой манере Гуменюка находить нужные слова в нужной ситуации. Так, уже на своей первой крупной пресс-конференции Олег Владимирович, рассказывая о том, как оказался на посту, заявил, что его «сюда практически притащили». Также он признался, что предложение поработать главой он получил лично от губернатора Олега Кожемяко.

«Да, у меня есть поддержка администрации края в лице Олега Николаевича. Он пришел, говорит: у тебя есть желание работать в городе? Я всю жизнь мечтал возглавлять городскую администрацию. И если есть мечта, которой суждено сбыться, почему отказываться от нее?» - добавил Гуменюк.

Примечательно, что конференция, посвященная будущим планам Олега Гуменюка, состоялась еще до итогов стартовавшего тогда же конкурса по выбору полномочного главы. Судя по всему, уверенности в собственных силах будущему начальнику городской администрации не занимать. Уже через две недели после ламповых посиделок Гуменюка с журналистами разразился скандал. И пришло оттуда, откуда, как говорится, не ждали.

В земельном скандале президиум дальневосточного отделения Российской академии наук обвинил власти Владивостока. О напряжённых отношениях между учёными академгородка и застройщиками слышали, пожалуй, все. Соль в том, что идущее бурными темпами жилищное строительство в какой-то момент стало угрожать работе владивостокских ученых. После встречи с Олегом Кожемяко скандал на время поутих – лишь для того, чтобы разгореться с новой силой. Всему виной объект, который развернули прямо напротив серьезного академического объекта – Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН.

«К сожалению, жаждущие быстрой наживы временщики не способны осознать, что их ничтожная строительная прибыль обернется гигантскими научными и экономическими потерями страны уже в ближайшем будущем», - так комментировали проблему члены президиума ДВО РАН.

28 марта и.о. главы стал полноценным - официальным руководителем городской администрации – по решению Думы Владивостока из 51-го кандидата Олег Владимирович единственный оказался достоин принять присягу. Тогда же свежеиспеченный глава обозначил главные городские проблемы: общественный транспорт и разбитые дороги. Позже это успеет ему «аукнуться». Ну а новый мэр в свой первый официальный рабочий день уволил сразу троих заместителей.

С того момента деятельность Олега Гуменюка стала особенно активной в контексте медийного освещения: многочисленные поездки по строящимся муниципальным объектам, детским садам и школам, участие в молодежных туристских и спортивных форумах. Не скупился глава и на весенние праздники – на них город потратил почти 10 миллионов рублей. Как говорится, хлеба и зрелищ.

Тщательно создаваемую праздничную атмосферу подпортили городские проблемы, которые дали о себе знать после дождей: массовые обрушения подпорных стен похоронили несколько автомобилей горожан под обломками. Тогда мэрия отказалась выплачивать ущерб пострадавшим, посоветовав им обратиться в суд. Впрочем, подпорные стены, ввиду очевидных особенностей городского рельефа – вряд ли можно отнести к «заслугам» конкретно Гуменюка. Но от него горожане явно ждали решения – в городе около 800 подпорных стен, а ремонтируют ежегодно около 10. С таким подходом каждый ливень может преподнести неприятный сюрприз. Главное, чтобы не трагедию.

Олег гуменюк тем временем отправлял выпускников «в последний путь», однако это было лишь началом в череде спорных и скандальных ситуаций вокруг неоднозначной фигуры хозяйственника.

К середине лета в городе приобрели массовый характер жалобы местных жителей, особенно автомобилистов, на ухудшение дорожной ситуации – особенно на фоне незначительных дорожных нововведений. По итогам они принесли больше вреда, чем пользы. В первую очередь это касается парковочных мест, особенно на набережной Цесаревича (которая стала платной). Активно обсуждали горожане и неоднозначную идею об изменении схемы автомобильного движения в центре Владивостока. Попытки уехать вечером с Корабельной набережной также оставили свой неизгладимый след в соцсетях. Пешеходы тоже не остались в стороне: объявление о том, что проезд в общественном транспорте к концу года подорожает на 20%, не заставило себя ждать.

Обострилась в мэрство Гуменюка и ситуация с точечными застройками во Владивостоке. Дошло даже до баррикад — сквер Лазо недовольные жители домов на Кирова и Чапаева превратили в место забастовки, обложившись мешками с песком. По этому же поводу горожане выходили на митинги из-за Орлиной сопки, стройки на Надибаидзе, а также жители Океанского проспекта.

Пиковой точки недовольство как жителей города, так и его гостей, в особенности высоких лиц из дубовых кабинетов федеральной власти, достигло в конце августа. Дальневосточная столица прямо накануне ВЭФ испытала ежегодные удары стихии и оказалась не готова оказать воде хотя бы минимальное сопротивление. Сотни видео в соцсетях, на которых люди, то ли от отчаяния, то ли в силу дальневосточного менталитета, плавают по улицам на надувных матрасах – тому подтверждение. Подготовленный к Восточному экономическом форуму новенький асфальт ливневые дожди буквально уничтожили. Инфраструктура города оказалась если не разрушена, то сильно обезображена…

На тот момент Олег Гуменюк комментировал ситуацию в свойственном ему стиле: «Товарищи дорогие, если по прогнозу - сильный ливень, зачем же ставить машины в заведомо опасном месте? Зачем сознательно подвергать не только имущество, но и свою жизнь — опасности?» — заявлял мэр дальневосточной столицы, уточняя, что «все надеются на привычный русский авось», а «стихийное бедствие диктует свои законы». Однако законы человеческие, а не природные, вскоре заработали в сторону главы Владивостока. Что касается решения истинной причины ежегодных затоплений города – ремонта системы ливневой канализации, мэр заявил, что на это не только городского, но и краевого бюджета не хватит. После чего полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев пообещал Олегу Гуменюку ревизию. Тогда же DEITA.RU провело опрос среди местных жителей, в ходе которого выяснилось: 83%(опрошенных) горожан отрицательно оценивают работу действующего мэра.

На фоне всех этих событий новость о намерениях мэра поднять зарплату себе и своим заместителям вызвала на удивление слабую реакцию общественности, обошлось только народным творчеством и очередными мемами в соцсетях. Правда, затем цепная реакция не заставила себя ждать. Оказалось, что к концу сентября ремонт дорог в крае выполнен лишь на 30%, в его столице – немногим больше. За что досталось даже губернатору, а в в дальневосточную столицу приехал с обещанным визитом полпред. Лишь бросив беглый взгляд на местные дороги, Юрий Трутнев обратился к Гуменюку с «последним китайским», резюмировав: «Деньги тратятся не на то». Замечание полномочный федеральный чиновник сделал и Кожемяко – ведь именно с его лёгкой руки действующий глава получил своё кресло. Уже тогда Олег Кожемяко, по наблюдениям экспертов, начал понемногу отстраняться от своего протеже.

Сам мэр тем временем предпринял попытку оправдаться после устроенного Трутневым разноса, пустив гнев по вертикали. Олег Гуменюк заявил, что «во всем виноваты некомпетентные подрядчики» и даже пригрозил некоторым из них штрафами. Также градоначальник призвал жителей города «сообщать властям о проблемах с дорогами», и проявлять гражданскую позицию.

Тем временем, масла в огонь народного гнева подлила и подоспевшая информация про бордюры, заменой которых зачастую занимается фирма, когда-то учрежденная Гуменюком. Ведь у проверяющих тогда (как и у горожан) сложилось впечатление, что в городе только и занимаются тем, что меняют бордюры. Мэр Владивостока так и не смог ответить полпреду, сколько все-таки денег ушло на ремонт и замену бордюров из федерального бюджета.

Судя по всему, за год мэру не удалось снискать народной любви, зато удалось стать героем народного творчества. Главные городские проблемы все еще очень далеки от решения, зато легко создаются новые. О неухоженном Владивостоке в полный голос заговорили не только на местном уровне, но и на федеральном. Краевые власти, похоже, такая ситуация устраивает – это отводит негатив. Выдержит ли громоотвод - вопрос сложный, закончится ли эта ситуация традиционным конфликтом край-город – покажет время. DEITA.RU будет следить за развитием событий.

Евгений Черемухин