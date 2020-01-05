Год «силовиков»: Путин дал карт-бланш Росгвардии

В наступившем году полномочия российских силовых структур серьезно расширятся, сообщает DEITA.RU.

По информации источника ТГ-канала «Кремлевская прачка», политические процессы в России в 2020 году будут еще плотнее повязаны с Федеральной службой безопасности и Росгвардией. Эти структуры получили от президента широкие полномочия по нейтрализации попыток дестабилизировать существующую политическую систему.

В первую очередь, речь идет о протестной активности. Что касается министерства внутренних дел, от главы государства, по информации источника, поступило поручение очистить структуру от коррупционеров и прочих недобросовестных «элементов».

Интенсивность «самоочищения» должна быть максимальной - таково поручение Владимира Путина. Также полиция получила задания усилить контроль за организованной преступностью.

Либеральная реформа силовых структур, о которой так много говорилось во второй половине 2019 года, в ближайшее время вряд ли станет реальностью. Сопротивление этой идее со стороны силовых структур - колоссальное, ибо устоявшуюся систему менять никто не настроен.

Но как говорит кремлевский инсайд, власти и силовики попытаются наладить баланс в этом вопросе. Высшее руководство МВД, ФСБ и Росгвардии настроено на максимальное реагирование на поручения президента, чтобы продемонстрировать Путину: в реформе структур нет необходимости.

Несмотря на грядущее расширение полномочий структур, некоторые из руководителей крупных силовых ведомств могут получить неприятные известия.

В частности, по мнению политолога Николая Петрова, «перезрела смена руководства Генпрокуратуры, следственного комитета и совета безопасности». Политолог называет это внешне бесконфликтной, но эффективной мерой по реформированию структур.

Василий Кучин