Депутаты Законодательного Собрания Приморского края скорректировали краевой бюджет на 2019 года и плановый период 2020 и 2021 годов, сообщает DEITA.RU.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, изменения затронули практически все разделы краевого бюджета и государственные программы Приморского края. В соответствии с рассмотренной корректировкой общая сумма доходов бюджета будет увеличена на 2,705 млрд рублей. Рост по налоговым доходам связан с увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций, а также увеличением налоговой базы по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения у ряда налогоплательщиков.



Изменения в расходную часть краевого бюджета внесены в связи с увеличением бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 2,681 млрд рублей. В результате основные параметры составят: по доходам – 123, 4 млрд рублей, по расходам - 143 млрд рублей. Бюджетный дефицит немного сократится - до 19,7 млрд рублей.



За счет средств федерального бюджета текущего года планируется увеличить бюджетные ассигнования в рамках государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 – 2021" годы на 587,7 млн рублей на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в связи с распределением Приморскому краю данных средств распоряжением правительства РФ. Также будет увеличено финансирование на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.



Поступят дополнительные средства и департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный. 90 млн рублей будет выделено дополнительно на субсидии организациям на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. 32,3 млн рублей поступит на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.



Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств краевого бюджета текущего года в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2021 годы". Из них 100 млн рублей будет направлено на погашение кредиторской задолженности по краевым учреждениям здравоохранения, работающим в системе ОМС, и 156,8 млн рублей - на обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами, а также специализированными продуктами питания для детей, в том числе на сахароснижающие таблетированные средства, тест-полоски лицам, достигшим совершеннолетнего возраста и препараты детям до 3-х лет. Помимо этого 30,6 млн рублей добавлено на оснащение бригад скорой медицинской помощи информационными устройствами.

Дмитрий Санников