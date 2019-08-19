В августе 1998 года дефолт стал крахом миллионов судеб россиян, сообщает DEITA.RU.

К началу августа биржевые котировки рушатся вниз. За несколько суток до дня, когда не стало денег, 14 августа 1998 года Борис Ельцин, выступая перед журналистами в Новгороде, заявляет, что девальвации не будет «твердо и четко».

17 августа 1998 года государство объявляет дефолт, признавая неспособность расплатиться по долгам. Курс доллара по отношению к рублю повышается в разы, при этом в обменных пунктах валюты уже нет. Центробанк впервые открыто признает, что большинство российских банков близки к банкротству.

Как рассказал РИА ФАН известный российский экономист и политолог Михаил Хазин, тот кризис можно назвать «целенаправленной спецоперацией». Как он считает, дефолтов было устроено два. Один, соответственно, банковский — его избежать было нельзя. А другой — суверенный, и его так называемые «молодые реформаторы» устроили вполне целенаправленно для ликвидации той части предпринимательского бизнеса, которая выросла в 1990-е годы без их разрешения.

Последствия дефолта сильно повлияли на развитие экономики и страны в целом, причем как в негативном плане, так и в позитивном — вслед за этим Россию ждало благосостояние двухтысячных годов.

Текущая же ситуация в стране лишний раз подтверждает, что уровень благосостояния населения снизился. Причем в результате экономического кризиса пострадали не только рядовые граждане, но и малый бизнес.

Прямых предпосылок к повторению августа 1998 года сейчас нет. В конце концов, Россия после 1998 года пережила уже пару кризисов, при этом выплачивала долги по своим обязательствам. Однако и значительного улучшения экономической ситуации ждать не стоит. В том смысле, что финансовые эксперты не ждут, что благосостояние населения в стране сможет значительно улучшиться в ближайшие несколько лет.

Дмитрий Санников