Годовщину «снежного апокалипсиса» отмечает Владивосток

Ровно 2 года назад, 17 ноября 2017 года, Владивосток парализовал «снежный апокалипсис», напоминает DEITA.RU.

Дорожный коллапс пятницы 17 ноября 2017 года, или «снежный апокалипсис», как окрестили это явление многочисленные пользователи приморских соцсетей, стал одним из самых запоминающихся событий. Владивосток до четырех часов утра субботы был скован десятибалльными пробками. На территории краевого центра зарегистрировано 270 ДТП, произошедших с момента начала ухудшения погодных условий, так как дороги превратились в настоящий каток.

Из-за снежного циклона движение автомобильного транспорта было полностью парализовано. Автомобилисты, даже те, кто ехал с маленькими детьми, стояли в пробках по три, пять и даже по девять часов. Пешеходы шли пешком с одной части города в другую. Многим пришлось преодолеть Золотой мост, потому что движение общественного автотранспорта также было парализовано.

Спустя два года уже другие власти и Владвиостока и края ожидает новое испытание. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на понедельник, 18 ноября. Как предупреждают приморские синоптики, в связи со смещением активного южного циклона, ночью и днем 18 ноября на большей территории Приморского края ожидаются сильные осадки смешанного характера (дождь, дождь, переходящий в снег, снег) с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, 7-19 мм при снеге, в отдельных районах очень сильные – более 50 мм за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, более 20 мм при снеге.

В регионе ожидаются гололедные явления, местами сильные (налипание мокрого снега), в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат.

Дмитрий Санников