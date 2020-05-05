Годовые оценки школьникам выставят 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая, сообщает ИА DEITA.RU по материалам мэрии столицы.

Как отмечают специалисты правительства Москвы, Дистанционные занятия у столичных школьников отменены до 11 мая, они возобновятся с 12 по 15 мая и будут идти по расписанию.

с 18 мая московские школьники могут участвовать в дистанционном обучении по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления отметок. Годовые оценки ученики получат 15 мая.

Ученики 9 и 11 классов смогут дистанционно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая.

Столичные школы перешли на дистанционное обучение с 21 марта, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. При этом были организованы дежурные группы для дошкольников и младшеклассников. Работа этих групп приостановлена на время праздников — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Ранее Министерство просвещения назвало даты завершения учебного года 2019/2020 в школах России. Обучение в 1-8 классах по рекомендациям Минпросвещения следует закончить до 15-16 мая, для 10 классов ― до 30 мая, а для 9 и 11классов до 5 июня.

Однако в министерстве подчеркнули, что каждый регион самостоятельно принимает решение по конкретным срокам и форме окончания учебного года. В Приморском крае пока о досрочном прекращении обучения речи не идет.