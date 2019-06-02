Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова разъяснила ситуацию с новогодними праздниками, сообщает DEITA.RU.

Накануне появилась информация о том, что российские власти намерены сократить новогодние праздники. Вице-премьер Татьяна Голикова это намерение подтвердила.

По ее словам, в 2020 году россияне будут отдыхать в январе всего 8 дней, а не 10 как в 2019 году. Правительство перенесет выходные дни с субботы 4 января на понедельник 4 мая, с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.

Также вице-премьер рассказала о предстоящих в следующем году выходных. По ее словам, россияне отдохнут с 1 по 8 января, потом с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, а также с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. После этого выходные будут с 12 по 14 июня и 4 ноября.

Напомним, что «покушения» на новогодние праздники со стороны депутатов и чиновников происходят с пугающей регулярностью. Авторы законопроектов объясняют свои инициативы тем, что из-за новогодних праздников россияне в начале нового года «остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере».

Лидеры профсоюзов категорически против подобных инициатив. Ни одного россиянина, желающего отказаться от новогодних каникул, я не видел живьем, кроме отдельных наглых работодателей, которые хотят превратить людей в рабов. Вот они говорят: "Зачем людям отдыхать, пусть работают и в субботу-воскресенье, и в Новый год, и первого мая". Вот таких я наблюдал, но это мизантропы», - подчеркивал глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

По его словам, новогодние праздники это время, когда россияне во время школьных каникул побудут вместе с семьей, самое главное — с детьми, чтобы вместе проводить этот праздник и иметь возможность вместе отдохнуть.

Дмитрий Санников