Семьям с несколькими детьми нередко приходится тяжело в плане финансов. Насколько тяжело, показали цифры, сообщает DEITA.RU. Их озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая сказала, что малоимущими становятся больше половины граждан РФ, имеющих большую семью.

Пятьдесят один процент многодетных семей или просто семей с детьми отмечены, как живущие не просто небогато - а за чертой бедности. Это выяснилось в ходе обсуждения доходов московских семей и способов их повысить.

Анастасия Туркова

