Голикова: Питание в школьных столовых приводит к ожирению

По мнению Татьяны Голиковой, вице-премьера РФ, многие проблемы детей, связанные с ранним ожирением и диабетом, зависят от некачественного питания в школьных столовых, сообщает DEITA.RU по материалам РИА Новости.

Она подчеркнула, что очень важно уделять внимание детскому питанию, ведь именно в этом возрасте складываются полезные пищевые привычки, формируется здоровье и закладываются возможные проблемы в будущем, такие как ожирение, диабет и прочие заболевания.

Голикова также подчеркнула, что по данным за 2019 год почти 40 российских регионов не смогли обеспечить учеников необходимым качественным питанием, это делалось за счет родителей. Денежные средства из бюджета выделялись преимущественно для малоимущих семей.

Для обеспечения учеников только начальных классов здоровым питанием необходимо около 53 миллиардов рублей на один учебный год. Обеспечение финансирования должно впредь складываться из трех составляющих: федерального бюджета, регионального и муниципального.

Ирина Елкина