Голикова поручила шести ведомствам победить домашнее насилие на самоизоляции

Ряд мер по борьбе с домашним насилием в условиях режима самоизоляции должен быть разработан и введен в России, сообщает ИА DEITA.RU.

Соответствующее поручение вице-премьер Татьяна Голикова дала шести ведомствам, потребовав проработать обращение депутатов о росте количества инцидентов. Ранее депутаты разработали законопроект, направленный на борьбу с этим явлением. Отмечается, что в режиме самоизоляция ситуация серьезно ухудшилась, и есть вероятность нарастания накала проблемы в неблагополучных семьях, пишет РБК.

«Шести ведомствам – МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати – поручено проработать обращение», – подтверждают в секретариате вице-премьера.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова публиковала статистику, показывающую увеличение случаев домашнего насилия в 2,5 раза.