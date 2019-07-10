Формальный осмотр, недостаток врачей, сбои в системе - система диспансеризации в России далеко от совершенства, сообщает DEITA.RU.



62 миллиона россиян в этом году пройдут диспансеризацию.

Как рассказала в комментарии на портале правовой информации зампред правительства по здравоохранению Татьяна Голикова, вся система по-прежнему вызывает у людей множество нареканий.

Так, 16 регионов страны до сих пор не «устаканили» работу с поликлиниками в интернете. Информацию до граждан доносят плохо, и чтобы найти свою больницу, приходится тратить много времени. Какие конкретно регионы отличились со знаком минус, Голикова не уточнила.

Кроме того, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев гарантировал россиянам возможность пройти диспансеризацию веером и в субботу.

Поручение было дано, но исполнили его только 14 регионов страны! В этих субьектах во всех поликлиниках висит график приема специалистов.

«Есть случаи, когда и специалисты есть, но работают они только в первой половине дня и только в будние дни, хотя соответствующее поручение Вами было дано – организовать эту работу» - говорит Голикова, обращаясь к Медведеву.

Непослушных и безалаберных врачей на местах обещают наказывать за такое неуважение к народу.

Голикова заявила о переизбытке специалистов в стационаре. В этом году часть этих врачей направлять на работу по диспансеризации вахтовым методом.

Наконец, третьей из главных недоработок по медосмотрам населения вице-премьер видит «формальный подход». То есть в поликлинике есть специалист по определенному профилю, но если покопаться в документации - лицензии на работу у него нет.

Помимо стандартных расходов, власти в этом году выделяют 2,2 млрд рублей социальным службам на приобретение автомобилей, чтобы пожилых граждан из сельских населённых и малонаселённых пунктов доставлять для проведения диспансеризации в города.

Василий Кучин