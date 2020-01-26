Новости
Голикова признала ошибки оптимизации здравоохранения
26 Январь 2020, 23:08
Зюганов предрек России электронное рабство
26 Январь 2020, 22:05
Герман Греф советует держать накопления в рублях
26 Январь 2020, 21:08
Порядок семейного образования появился в России
26 Январь 2020, 20:16
Условия льготных автокредитов ужесточились
26 Январь 2020, 19:47
Бывший глава «Роснано» ушел от наказания за многомиллионные растраты
26 Январь 2020, 18:52
«Электронные чаевые» готовит Mastercard
26 Январь 2020, 18:30
Закон о семейном бизнесе родился в России
26 Январь 2020, 17:41
Голикова признала ошибки оптимизации здравоохранения
Первый вице-премьер правительства России Татьяна Голикова признала, что оптимизация здравоохранения в регионах сопровождалось большим количеством ошибок, сообщает DEITA.RU.
Об этом Татьяна Голикова заявила в эфире телеканала «Россия 1». По ее словам, она не скрывала своего отношения к проведенной оптимизации.
Ранее Татьяна Голикова рассказала, что только в 18 из 85 регионов России зафиксирован прирост населения. Достигнутых темпов снижения смертности не хватило, чтобы остановить естественную убыль населения.
Дмитрий Санников
Читайте также:
Герман Греф советует держать накопления в рублях
Бывший глава «Роснано» ушел от наказания за многомиллионные растраты
Мишустин считает спорную территорию китайской в распоряжении по Владивостоку
Популярное
Loading...
Загрузка...
Загрузка...