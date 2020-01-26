Голикова признала ошибки оптимизации здравоохранения

Первый вице-премьер правительства России Татьяна Голикова признала, что оптимизация здравоохранения в регионах сопровождалось большим количеством ошибок, сообщает DEITA.RU.

Об этом Татьяна Голикова заявила в эфире телеканала «Россия 1». По ее словам, она не скрывала своего отношения к проведенной оптимизации.

Ранее Татьяна Голикова рассказала, что только в 18 из 85 регионов России зафиксирован прирост населения. Достигнутых темпов снижения смертности не хватило, чтобы остановить естественную убыль населения.

Дмитрий Санников