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6 Декабрь 2019, 18:15

Голикова признала ошибки оптимизации здравоохранения

Голикова

Первый вице-премьер правительства России Татьяна Голикова признала, что оптимизация здравоохранения в регионах сопровождалось большим количеством ошибок, сообщает DEITA.RU.

Об этом Татьяна Голикова заявила в эфире телеканала «Россия 1». По ее словам, она не скрывала своего отношения к проведенной оптимизации.

Ранее Татьяна Голикова рассказала, что только в 18 из 85 регионов России зафиксирован прирост населения. Достигнутых темпов снижения смертности не хватило, чтобы остановить естественную убыль населения. 

Дмитрий Санников

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