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Голикова призвала россиян скорее уезжать из Китая
Чартерные рейсы хотят остановить 14 февраля
На брифинге Татьяны Голиковой и главы Роспотребнадзора Анны Поповой, который был посвящен теме профилактики коронавирусной инфекции на территории России зампред заявила о том, что чартеры между Москвой и КНР прекратят работу 14 февраля, сообщает ИА DEITA.RU
В своей речи, опубликованной на сайте Правительства РФ Татьяна Голикова напомнила россиянам, что на сегодняшний день в России работает всего четыре постоянных рейса между Москвой и четырьмя крупнейшими городами Китая.
Помимо этого, есть и чартерные рейсы, которые скоро прекратят свою работу.
«Мы хотим остановить их работу их 14 февраля», - отметила зампред.
Кроме того, Голикова призвала россиян, которые сейчас находятся на территории Китая, быстрее озаботиться приобретением билетов в Россиию, так как вскоре покинуть Поднебесную станет сложнее.
«Такая мера принята только лишь для здоровья самих россиян», - подчеркнула Голикова.
Напомним, что на сегодняшний день число заболевших новым вирусом превысило 17 тысяч человек. Большая часть заболевших находится в китайском Ухане, хотя вирус успел перебраться в другие города Поднебесной и другие страны, включая Европу и Россию. От него скончалось почти 400 человек.
Эпицентром заболевания называют китайский город Ухань, точнее, местный рынок морепродуктов. Сегодня город находится на карантине, выезжать за его пределы, равно как и въезжать запрещается.