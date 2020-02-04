Голикова призвала россиян скорее уезжать из Китая

На брифинге Татьяны Голиковой и главы Роспотребнадзора Анны Поповой, который был посвящен теме профилактики коронавирусной инфекции на территории России зампред заявила о том, что чартеры между Москвой и КНР прекратят работу 14 февраля, сообщает ИА DEITA.RU

В своей речи, опубликованной на сайте Правительства РФ Татьяна Голикова напомнила россиянам, что на сегодняшний день в России работает всего четыре постоянных рейса между Москвой и четырьмя крупнейшими городами Китая.

Помимо этого, есть и чартерные рейсы, которые скоро прекратят свою работу.

«Мы хотим остановить их работу их 14 февраля», - отметила зампред.

Кроме того, Голикова призвала россиян, которые сейчас находятся на территории Китая, быстрее озаботиться приобретением билетов в Россиию, так как вскоре покинуть Поднебесную станет сложнее.

«Такая мера принята только лишь для здоровья самих россиян», - подчеркнула Голикова.

Напомним, что на сегодняшний день число заболевших новым вирусом превысило 17 тысяч человек. Большая часть заболевших находится в китайском Ухане, хотя вирус успел перебраться в другие города Поднебесной и другие страны, включая Европу и Россию. От него скончалось почти 400 человек.

Эпицентром заболевания называют китайский город Ухань, точнее, местный рынок морепродуктов. Сегодня город находится на карантине, выезжать за его пределы, равно как и въезжать запрещается.