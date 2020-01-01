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Голикова рассказала о «фишке» России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поделилась с прессой мнением о том, что она считает характерной особенностью «российского общества», сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Интерфакс», чиновник отметила, что для «В России всегда были большие патриархальные семьи». Она отметила, что два и более ребенка в семье – это своеобразная «фишка» нашего государства.
Кроме того, Голикова отметила, что считает необходимым взять курс на создание многодетных семей. Чиновник подчеркнула, что сейчас это важно для народа, граждан и государства в целом.
Напомним, что ранее вице-премьер объясняла увеличение смертности на территории страны «природными явлениями».
Кроме того, из недавних высказываний чиновника в прессе стала критика новых программ, которые проводят региональные медики. Голикова отметила, что подход следует кардинальным образом пересмотреть, поскольку так называемая «оптимизация» в субъектах России ведется «ужасно». Спикер отметила резкое падение качества медуслуг
Напомним, что Приморье относится к тем регионам, где давно фиксируется убыль населения, связанная как с высокой смертностью, так и с миграцией в другие субъекты страны.
Александра Маслова