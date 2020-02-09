Голикова сказала «ФАС» на аптечных спекулянтов

Федеральная антимонопольная служба проверит аптеки, которые из-за ажиотажа с коронавирусом завышают цены на противовирусные препараты и медицинские маски, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила в эфире телеканала «Россия 1». По словам Голиковой, повышение цен на противовирусные лекарства и медицинские маски беспрецедентно и недопустимо.

Накануне Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отбирать лицензии у аптек, которые на фоне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

А активисты «Молодой Гвардии Единой России» пристроили предупреждающие наклейки на двери аптек, завышающих цены на противовирусные препараты и медицинские маски. Всего за сутки молодогвардейцы-единороссы проверили более 1000 аптек в 71 регионе. Активисты напомнили предпринимателям о том, что попытка быстрого заработка на необходимых профилактических средствах может обернуться потерей доверия покупателей, и разместили информирующие о завышении цен наклейки на двери таких аптек.