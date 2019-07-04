Горожане болеют в полтора раза чаще селян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости и слова Татьяны Голиковой, вице-премьера РФ.

Такие данные предоставила Голикова собеседникам на пленарном заседании международного конгресса Urban Health, добавив к этому, что и продолжительность жизни в городах выше в два раза, чем в сельской местности. И это стало возможным благодаря более высокому уровню развития здравоохранения.

Данные, по словам Голиковой, предоставляются за 2018 год.

Анастасия Туркова