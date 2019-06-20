Российская экономика пострадала из-за больничных россиян. В 2018 году было потеряно 223 миллиарда рублей из-за различных болезней, которые перенесли трудящиеся граждане, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

Как цитирует Голикову «Интерфакс», 223 миллиарда — большая сумма. Такая сумма эквивалента бюджетам нескольких регионов.

На данный момент, по словам Голиковой, российские власти в очередной раз пришли к выводу, что для развития экономики очень важны комфортные условия труда. Также необходимо заботиться не только о работниках, но и об их здоровье.

Ранее прошла информация о том, что, согласно статистическим данным, в Курской области, а также в Республике Мордовия больше всего распространено такое заболевание, как рак.

Екатерина Брязгунова