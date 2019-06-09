Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что нынешняя система российского образования не соответствует современным требованиям рынка труда, сообщает DEITA.RU.

Об этом Татьяна Голикова заявила в ходе Петербургского международного экономического форума. По мнению вице-премьера, система образования, несмотря на все отличные советские заделы, должна на несколько шагов опережать вызовы рынка труда.

Как считает Татьяна Голикова, для отладки системы образования ключевым является взаимодействие с бизнесом. Которое заложено в национальный проект «Образование» как один из ключевых приоритетов. В числе целей нацпроекта - глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Где-то и когда-то мы уже слышали слова про учителей и бизнес, хотя и несколько в другом контексте. Непосредственный начальник Голиковой, председатель правительства России Дмитрий Медведевв 2016 году выступил на Всероссийском молодежном образовательном летнем форуме «Территория смыслов». Обратив внимание на то, что быть полицейским намного опаснее, чем учителем, премьер-министр сказал главное. «Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот», - заявил тогда Медведев.

Дмитрий Санников