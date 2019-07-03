Естественная убыль населения в России стала катастрофической. Многие регионы страны сознательно занижали показатели смертности, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный». По ее информации, естественная убыль населения всего за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Как считает Татьяна Голикова, такие катастрофические показатели сложились из-за того, что в России падает рождаемость и не такими, как хотелось бы, темпами снижается смертность. По ее утверждению, в регионах фиксируется и недостаток кадров, и недостаток образования..

Более того, вице-премьер заявила о том, что что многие регионы страны «в погоне за лучшими показателями» сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также дорожно-транспортных происшествий.

Наконец, настал момент, когда занижать показатели оказалось больше некуда. Как только правительство раскритиковало «липовые» цифры регионов, показатели резко взлетели вверх. Например, Воронежская область рапортовала о показателе повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца 2019 года – сразу на 20%.

По данным Приморскстата, в 2018 году в регионе родилось 19995 детей, что на 5% меньше, чем в 2017 году, из них 229 двоен, 8 троен (в 2017 – 241 двойня, 10 троен и одна пятерня). Коэффициент рождаемости составил 10.5 на 1000 человек населения, в городской местности – 10.4, в сельской – 10.6.

Дмитрий Санников