Голландия прекратила свое существование

Власти Нидерландов официально отказались от второго названия страны. С первого января нового года страна «Голландия» больше не существует, сообщает DEITA.RU.

После вступления в силу нововведения, все государственные учреждения Нидерландов обязуются отказаться от употребления названия «Голландия» в документах, книгах, статьях и даже лекциях в университетах. Неизвестно, будут ли переписаны современные художественные и научные произведения, чтобы вместо «Голландии» в печатных изданиях встречалось лишь официальное название страны.

Отмечается, что отказ от «второго имени» связан с желанием действующей власти Нидерландов «очистить» государство от статуса одной из самой наркотизированной страны в мире. По сей день большинство туристов посещают Гаагу, Амсердам и Харлем ради «легких» наркотиков и «продажной любви».

На меры, которые необходимо принять для полного отказа от названия «Голландия» правительство Нидерландов выделило из королевского бюджета более двухсот тысяч евро.

Кстати, следующей на очереди реформой может стать официальный отказ от термина «квартал красных фонарей» в столице королевства.

Екатерина Цой