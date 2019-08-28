Жители станции Спутник близ Владивостока оказались в настоящей западне – сброс воды из местного водохранилища затопил придомовую территорию, огороды и весь первый этаж, сообщает DEITA.RU в среду, 28 августа.



Люди с детьми перебрались на второй этаж. Как сообщает председатель ТОС «Спутник» Елена Холявко, у неё нет возможности выйти в магазин, чтобы хоть как-то накормить ребёнка, не говоря уже о полноценном горячем обеде.

«У нас там было молоко, но всё молока нет – надо и кашу сварить, а я в магазин не могу пойти, мы же не знали, что такое будет. Хотя они говорят - «Мы предупреждали». Да кого они предупреждали? Никаких объявлений! И главное утром смотрела прогнозы – пишут «Солнце, 0,1 миллиметра осадков», — негодует Холявко.

На первых этажах уровень воды уже выше колена, и вода продолжает прибывать.

Сброс воды на Богатинском водохранилище обусловлен вероятностью прорыва дамбы. Если остановить планомерный сброс, жилые дома может попросту смыть потоком воды. По словам местных жителей, подобная ситуация наблюдалась в 2013 году, тогда пострадавшим от паводка выдали денежную компенсацию. По мнению самих жителей, для устранения подобных затоплений в будущем необходимо прочистить русла рек, протекающих рядом, а также соорудить водоотводной канал. К слову, его создать обещают ещё с семидесятых годов прошлого века.

Как пояснили в администрации Владивостока, на данный момент решения о вводе режима ЧС в районе железнодорожной станции Спутник и тем более Владивостока не принято. Будет ли оно принято позднее - не известно. На месте работают спасатели. Специалисты откачивают воду, она уже пошла на спад. Местным жителям было предложено перебраться в пункт временного размещения в 44-й школе, однако практически все отказались. Факт того, что закрыть шлюзы водохранилищ на данный момент невозможно, в мэрии подтвердили.

Люди пытаются всеми силами докричаться до властей, чтобы хотя бы был введён режим ЧС. В этом случае получиться получить хоть какую-то компенсацию от администрации.

Софья Корф