Жертвы долевого жилищного строительства в Приморье устали ждать, сообщает DEITA.RU.



Во вторник, 22 мая, горожане заметили на улицах дальневосточной столицы ярко-желтые листовки.

«Достройте наши дома, нам негде жить» - с таким призывом обращаются обманутые дольщики к властям. Жертвы долгостроя «Снеговая Падь. Комплекс Д», в котором еще несколько лет назад почти 700 семей должны были получить квартиры по государственной программе «Жилье для российской семьи», так и остались ни с чем.

Они уже не кричат: сотни голосов сорваны на многочисленных митингах и встречах: сколько их было за эти годы. Сейчас о беде обманутых дольщиков «говорят» ярко-желтые листовки. Хотя буквально на минувшей неделе во Владивостоке прошел очередной согласованный с властями митинг, а в минувшую пятницу в администрации края состоялась встреча - люди в своем отчаянии дошли до последней точки. Они устали верить обещаниям и не могут больше ждать.

«Для завершения строительства необходимо 2, 5 миллиарда рублей, - говорили дольщики на митинге, - да, нам сказали, что возможен кредит, который планируют получить в одном из банков. Но когда мы сможем получить квартиры, никто не знает. Понимаете, у многих дети маленькие, и жить негде!», - говорят дольщики.

Напомним, в домах «Снеговая Падь. Комплекс Д», которые возводились по федеральной программе «Жилье для российской семьи» еще два года назад, в 2017-ом, должны были отпраздновать новоселье. Но в компании – застройщике началась череда уголовных дел, и строительство «заморозилось».

Обманутые дольщики, по их словам, испробовали уже все, что можно –вплоть до видеообращения к президенту страны. Буквально несколько дней назад была принята очередная резолюция – официальное обращение к губернатору края Олегу Кожемяко и Президенту России Владимиру Путину.

Как рассказывают сами жертвы долевого строительства, им терять уже нечего.

«Люди доведены до такой степени отчаяния, что уже листовки расклеивают, взывая к справедливости, - рассказал дольщик по программе ЖРС Сергей, - Следующим шагом, видимо, будет голодовка и палаточный городок на центральной площади». Напомним, как уже рассказывало DEITA.RU, май в Приморье проходит под знаком «обманутых дольщиков». В день Победы, 9 мая, отчаявшиеся горожане решили обратить внимание губернатора Приморья на свои проблемы. В одном из районов Владивостока появилось обращение к Олегу Кожемяко достроить «Жилье для российской семьи», а в другой районе в День Победы, 9 мая, появился большой баннер, украшенный георгиевской лентой, на котором красовалась надпись: «Кожемяка! Останови точечную застройку! Победа будет за нами!». Не прошло и недели, как обманутые дольщики жилого комплекса «Снеговая падь Д» вновь вышли на согласованный с властями митинг на привокзальной площади у памятника Владимиру Ленину во Владивостоке. Символично, что митинг состоялся накануне 19 мая. В этот день в Стране Советов отмечали всенародно любимый праздник – День пионерии.

Инна Эстрина











