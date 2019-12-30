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Гололед и метель: въезд в город блокировало ДТП

дорога трасса холмы

Небольшое, но в нынешних условиях критичное ДТП блокировало въезд во Владивосток, сообщает DEITA.RU.  

По информации паблика dps_vl, на трассе  Седанка-Патрокл – так называемой «объездной» дороге столкнулись две иномарки, одна из них повернулась и ударилась об леера. Сейчас машины объезжают место ДТП, и пробка – только вопрос времени.

Отметим, что на противоположном направлении машины уже «стоят».

Напомним, что информацию о сильной метели, штормовом ветре и гололедице уже передавали как синоптики, так и профильные ведомства. Так, МЧС несколько дней предупреждал автомобилистов и пешеходов о наступающей опасности.

Однако, ряда ДТП в городе избежать не удалось – некоторые из них оказались довольно критичными для жизнедеятельности горожан. 

Александра Маслова

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