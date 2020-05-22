Голоруких россиян не пустят в самолет

Росавиация и Роспотребнадзор в рамках борьбы с коронавирусом сформировали рекомендации, которые вводят ограничения в самолетах и аэропортах, сообщает ИА DEITA.RU.

Как следует из рекомендаций, все ограничения разделены на три этапа, которые будут снимать по мере нормализации эпидемиологической обстановки.

На первом этапе пассажиры проходят на борт в защитных масках и перчатках, снимать которые нельзя в течение всего полета. Голоруких и безмасочных россиян на борт воздушного судна не пустят. На рейсах более трех часов бортпроводники выдают новые маски и забирают использованные. На линии контроля посадки или при входе на борт проводится бесконтактное измерение температуры, пассажиры с повышенной температурой в самолет не допускаются. Нельзя передвигаться по салону, исключение сделано только для посещения туалета. Режим «пристегните ремни» сохраняется во время всего полета.

Этап второй отличается от первого только тем, что режим «пристегните ремни» действует как обычно при взлете и посадке. Все остальные ограничения первого этапа сохраняются.

На этапе третьем посадка на борт проходит как обычно. При этом пассажиры надевают маски и перчатки на все время полета, если на борту выявлен пассажир с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.