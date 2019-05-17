Результат никого не оставил равнодушным, сообщает DEITA.RU.

Пользователи интернета после отмены итогов смс-голосования за финалистов проекта "Голос.Дети" принялись активно обсуждать конкурс. Комментаторы разделились на тех, кто поддержал решение Первого канала и тех, кто считает аннулирование несправедливым.

Однако, даже людям с противоположным мнением удалось прийти к единой точки зрения о том, что в целом организация голосования, а также вся шумиха, возникшая позже - результат некомпетентности организаторов и их желания заработать.

"Прогнило всё, проданы и куплены все. Ложь сплошная везде", "А что, так можно было?", "Голос.Деньги - так надо было назвать конкурс", - обсуждают зрители шоу.