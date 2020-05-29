Голосование по Конституции может пройти на открытом воздухе

Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) дали рекомендации по организации голосования, касающегося поправок в Конституцию РФ. Процедуру планируется провести на открытом воздухе, защитившись тентами или навесами, сообщает ИА DEITA.RU. Для мероприятия могут быть выбраны места возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.



Голосование планируется провести летом текущего года, однако принимая во внимание ограничительные меры в период пандемии COVID-19, для организации мероприятия потребуется утвердить особые условия. Так, например, во избежание очередей организаторы продумают схему передвижения на участках, не забывая о соблюдении социальной дистанции, пишет РБК. Помимо этого, будет организован контроль температуры тела для всех пребывающих граждан, а также будет создана возможность для мытья и сушки рук, а также их обработки при помощи антисептиков. Для проведения необходимых санитарных процедур планируется обустроить отдельное помещение.

На кабинах для тайного голосования не будет передних шторок, а перед тем, как войти, участникам голосования будут выдавать одноразовые перчатки и маски.

Не исключено, что голосующие должны будут прийти на участок с собственной ручкой, а также в маске. При предъявлении документов, маску нужно будет на время снять. Отмечается, что контактировать с членами избирательной комиссии для передачи паспорта не рекомендуется, достаточно дистанционно предъявить документ.

Тех, кто пребывает в условиях карантина с подтверждённым диагнозом COVID-19, ожидает иная картина голосования. Журналисты РБК, ознакомившись с документом, пишут, что к людям на карантине члены избирательной комиссии придут домой. При этом в жилое помещение гости заходить не будут, так как передать бланк для голосования можно будет в подъезде, или на придомовой территории.

Предположительно голосование может занять несколько дней.

Тем временем в Приморском крае стало известно о продлении режима повышенной готовности до середины июня, об этом распорядился глава региона Олег Кожемяко. Отмечается, что на территории субъекта продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Кафе, бары и рестораны также ведут работу только в режиме самовывоза, либо доставки заказов. Также легально работать могут лишь магазины, реализующие товары первой необходимости. Санатории и детские лагеря, равно как и дома отдыха так же останутся закрытыми до 15 июня.