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Голосование по конституции не будут проводить в день Парада Победы

Путин

«Не надо экономить»: Владимир Путин проводит совещание с рабочей группой по вопросам голосования по поправкам в конституцию, сообщает ИА DEITA.RU.

В ходе совещания с рабочей группой по поправкам в Конституцию сегодня, 1 июня, президент развеял слухи о том, что голосование пройдет в день Парада Победы 24 июня.

«Не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны» - сказал президент, отметив также, что не нужно на этом экономить.

Сенатор Андрей Клишас уверен, что голосование можно провести в конце июня. В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова предложила провести голосования 1 июля. Путину эта идея понравилась.

Кроме того, глава ЦИК в качестве альтернативного вариант озвучила предложение провести голосование в течение семи дней, дабы минимизировать контакты и риск заражения.

Перед началом голосования будет проведено повсеместное тестирование на коронавирус членов избирательной комиссии. По словам Памфиловой, «голосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин».

 

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