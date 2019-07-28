Наделить россиян правом участвовать в избирательном процессе с 16 лет предложила член конституционного комитета Совета Федерации Елена Афанасьева, сообщает DEITA.RU.

Как считает Елена Афанасьева, в этом случае юный россиянин сможет почувствовать себя гражданином, чей голос будет услышан. По словам сенатора, в 16 лет еще рано быть кандидатом на выборах, однако в этом возрасте вполне было бы возможно становиться наблюдателем.

Елена Афанасьева обратила внимание на то, что в 16 лет молодой человек уже два года является обладателем паспорта, а также в ряде случаев может вступить в брак.

Перспективы такого предложения довольно туманны. Как отмечалось ранее, значительную долю участников протестных акций правой несистемной оппозиции составляют именно молодые люди до 18 лет. Готово ли государство к тому, что они прямо сейчас пойдут к урнам для голосования?

Сейчас в России правом выбирать обладают совершеннолетние граждане, по достижении 18 лет.

Дмитрий Санников