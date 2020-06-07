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Голые щиколотки и стринги могут послужить причиной бесплодия
Негативное влияние на репродуктивное здоровье оказывают и вредные привычки
Врач Екатерина Лахова, председатель «Союза женщин России» посетовала, что большое количество россиянок одеваются по моде, но забывая о безопасности, сообщает ИА DEITA.RU.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Екатерина Филипповна рассказала, о возможных последствиях непродуманного подхода к собственному с=здоровью. Так, по мнению врача мода ходить с короткими носками или без таковых, может обернуться воспалением женских половых желез, что в свою очередь при осложнениях может спровоцировать бесплодие.
Стринги же (элемент нижнего белья у женщин, для пошива которых используется минимум ткани – лишь небольшой отрез ткани, дополненный несколькими полосками) по словам спикера, могут спровоцировать развитие инфекции.
Екатерина Лахова отмечает, что к 30 годам у девушек появляется целый комплекс причин, который оказывает негативное влияние на репродуктивную систему. К слову, курение и употребление алкоголя также входит в список таких причин.