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Голый пациент сбежал из реанимации
Из реанимации Надеждинской центральной районной больницы, расположенной в Приморском крае, сбежал пациент, сообщает DEITA.RU.
По имеющейся информации, палата реанимации данного медицинского учреждения находится на первом этаже, поэтому мужчина смог поздно ночью открыть окно и покинуть больницу совсем голый. Это стало возможным из-за жестких требований медучреждения — все в реанимации находятся без одежды.
Дежурный врач во время ночного обхода заметил отсутствие мужчины и обратился в полицию. Стражи порядка вскоре обнаружили беглеца дома.
На данный момент, как сообщил представитель департамента здравоохранения Приморского края, беглец находится в больнице и получает все, что необходимо для скорейшего восстановления здоровья.
Ранее прошла информация о том, что на крыльце администрации Приморского края неизвестный порезал несовершеннолетнюю девушку.
Екатерина Брязгунова