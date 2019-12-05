Голый пациент сбежал из реанимации

Из реанимации Надеждинской центральной районной больницы, расположенной в Приморском крае, сбежал пациент, сообщает DEITA.RU.

По имеющейся информации, палата реанимации данного медицинского учреждения находится на первом этаже, поэтому мужчина смог поздно ночью открыть окно и покинуть больницу совсем голый. Это стало возможным из-за жестких требований медучреждения — все в реанимации находятся без одежды.

Дежурный врач во время ночного обхода заметил отсутствие мужчины и обратился в полицию. Стражи порядка вскоре обнаружили беглеца дома.

На данный момент, как сообщил представитель департамента здравоохранения Приморского края, беглец находится в больнице и получает все, что необходимо для скорейшего восстановления здоровья.

Ранее прошла информация о том, что на крыльце администрации Приморского края неизвестный порезал несовершеннолетнюю девушку.

Екатерина Брязгунова